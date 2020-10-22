Киев, , 15:00 — REGNUM Крупнейшие украинские социологические агентства не ведут переговоры с партией «Слуга народа» по вопросу проведения опроса общественного мнения, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило 22 октября информационное агентство «Украинские новости».

Как сообщили в пресс-службах социологической группы «Рейтинг», Киевского международного института социологии (КМИС), Центра Разумкова, фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Центра «Социальный мониторинг», а также Центра «Социс», к ним никто не обращался по вопросу проведения данного опроса.

«Самим интересно, с кем они договариваются. Мы не знаем тех, к кому бы действительно обращались», — рассказал журналистам заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Как сообщила пресс-служба группы «Рейтинг», соцопрос, инициированный Зеленским, считают законным 63% жителей Украины, а одобряют его проведение — 43% опрошенных.

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