Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Так, неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог влечет наложение административного штрафа на водителя легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, и на собственника (владельца) легкового транспортного средства, за исключением легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в размере 2,5 тыс. рублей.

Предусмотрены штрафы и для водителей грузовиков, фур и автобусов. Так, нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя грузового транспортного средства или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, и на собственника (владельца) грузового транспортного средства или автобуса, за исключением грузового транспортного средства или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, в размере 5,5 тыс. рублей.

«Штраф не оплачивается при оплате за проезд», — емко описал концепцию законопроекта замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Водителю дается шесть дней на оплату проезда по «платнику», потом еще 60 дней, после чего, в случае неоплаты, он обязан оплатить штраф.

Пока что непонятно, как будут штрафовать водителей с иностранными номерами, указали в комитете Госдумы по транспорту. Также парламентарии видят риски в получении повторных штрафов за одно и то же нарушение.

Ко второму чтению законопроект будет доработан. Речь идет в том числе о повышенных штрафах за множественные нарушения в сфере оплаты проезда по платным дорогам, а также предполагается введение института задержания автомобилей с иностранными номерами на границе.

В правительстве отмечают, что использование системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает.

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Для сравнения в Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США.

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