Москва, , 14:48 — REGNUM Происходящие вокруг России события — части реализации известной военной стратегии «кольцо анаконды». Об этом заявила директор Института «РУССТРАТ», депутат Госдумы РФ Елена Панина во время презентации доклада «Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?» сегодня, 22 октября.

Основными этапами реализации этой стратегии стали закулисное политическое и экономическое давление на европейских участников «Северный поток — 2», провокация с «вагнеровцами» в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе и «отравление» Навального.

Авторы доклада указывают на то, что создаётся информационный фон, где признание России изгоем станет обыденным фактом, с которым отказываются от внешней торговли. Дальше может пойти, считают аналитики института, отключение от системы SWIFT. Оно будет идти в связке с созданием военной коалиции, в которой будет принято решение о приёме в НАТО Грузии и Украины с нерешёнными территориальными спорами в виде исключения, и так далее.

«Все это требует коренного пересмотра российской стратегии во всей широте ее смысловых аспектов. От перехода к наступательной информационной линии до реализации жестких ответных санкций. В том числе упреждающих», — подчеркнула Панина в ходе презентации.