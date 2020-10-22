Баку, , 14:51 — REGNUM Введение наблюдателей или миротворцев в Нагорный Карабах не отвергается властями Азербайджана, однако для этого Баку выдвинет свои условия. Об этом 22 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью японской газете «Nikkei».

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По словам президента Азербайджана, власти республики в принципе не отвергают возможности введения на территорию Нагорного Карабаха наблюдателей или миротворцев.

«Однако, безусловно, (мы) выдвинем свои условия, когда придет время», — заявил азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достигнутые в Москве договорённости о режиме прекращения огня и гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе не соблюдаются обеими сторонами конфликта.