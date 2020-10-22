Сеул, , 14:50 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Вьетнама, пострадавшим от обрушившихся на страну проливных дождей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, власти страны выделят на гумпомощь $300 000.

Известно, что в результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли более 100 человек, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Также пострадали почти 7000 гектаров полей, погибло более 5 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы.

«Как представители международного сообщества мы продолжим осуществлять гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.