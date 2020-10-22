Москва, , 14:41 — REGNUM Главная цель политического расписания России в ближайшие четыре года — это плановое проведение выборов главы государства в 2024 году, которое пройдет в конструктивном русле, а итоги будут легитимно закреплены. Тем временем у оппонентов России на этот период стоит другая задача — максимально осложнить этот процесс. Об этом сегодня, 22 октября, заявила директор Института «РУССТРАТ», депутат Госдумы РФ Елена Панина в ходе презентации доклада института «Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?».

По мнению аналитиков РУССТРАТ, эта операция может быть осуществлена по двум сценариям. Первый — на пост президента страны оппоненты проведут своего кандидата. Второй — срыв выборов или постановка под вопрос их легитимности.

«Цель обоих сценариев одна: спровоцировать в России серьезный политический кризис, чреватый сносом легитимной власти и последующим развалом страны», — заявила Панина, представляя доклад аналитиков института.

В поддержку этого тезиса приводится цепь происходящих вокруг России в последнее время событий, в число которых входит «отравление» Навального.

«Анализ наиболее важных событий вокруг России на протяжении последних трех месяцев показывает, что удары наносятся системно и целенаправленно по всем важнейшим направлениям российской внешней политики», — отметила директор института.