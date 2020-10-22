Вашингтон,
22 октября 2020, 14:39 — REGNUM По сравнению с теми распрями, которые возникнут в
США
по результатам подсчёта голосов
на президентских выборах, нынешние склоки покажутся мелочью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 22 октября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, президент США в ходе одного из своих выступлений заявил, что «русские, наверное, считают нас очень глупыми людьми» и что к такому выводу граждане России приходят из-за многочисленных политических скандалов в США.
«Да, Дональд Трамп прав: в России придерживаются невысокого мнения о США. На такую оценку работает сейчас почти всё: и бездарная американская внешняя политика, и внутренние распри культурно-исторического свойства, и мелочность и склочность элиты, и личности кандидатов на пост президента США, в том числе самого Трампа. России незачем провоцировать скандалы в Америке, они сами возникают один за другим.
Что же касается результатов предстоящих выборов, то ничего хорошего для американо-российских отношений я не жду ни в случае победы Байдена, ни в случае победы Трампа.
Для самих же США, мне думается, важно другое. По сравнению с теми распрями, которые возникнут в Америке по результатам подсчёта голосов и далее, нынешние склоки покажутся мелочью. Тем не менее, эти скандалы весьма значимы: они уже существенно снизили авторитет США в мире, причём именно в той его части, которая развивается особенно динамично, — на Востоке. И этот авторитет будет только снижаться», — отметил Михаил Демурин.