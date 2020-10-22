Вашингтон, , 14:39 — REGNUM По сравнению с теми распрями, которые возникнут в США по результатам подсчёта голосов на президентских выборах, нынешние склоки покажутся мелочью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 22 октября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США в ходе одного из своих выступлений заявил, что «русские, наверное, считают нас очень глупыми людьми» и что к такому выводу граждане России приходят из-за многочисленных политических скандалов в США.

«Да, Дональд Трамп прав: в России придерживаются невысокого мнения о США. На такую оценку работает сейчас почти всё: и бездарная американская внешняя политика, и внутренние распри культурно-исторического свойства, и мелочность и склочность элиты, и личности кандидатов на пост президента США, в том числе самого Трампа. России незачем провоцировать скандалы в Америке, они сами возникают один за другим.

Что же касается результатов предстоящих выборов, то ничего хорошего для американо-российских отношений я не жду ни в случае победы Байдена, ни в случае победы Трампа.