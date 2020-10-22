Киев, , 14:58 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) продолжит бороться за сохранение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. Об этом заявил лидер партии, депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщил 22 октября телеканал 112.ua.

Он напомнил, что в конце октября Украина празднует День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Медведчук добавил, что по инициативе его политсилы 9 мая 2020 года было организовано чествование ветеранов.

«Мы организовали те мероприятия, которые смогла организовать оппозиция, в условиях специфического отношения власти к этому празднику», — рассказал политик.

Он также напомнил о том, что ОПЗЖ выступает за сохранение памяти о Великой Отечественной войне:

«Мы… объявили о создании «Украинского фронта защиты исторической памяти» — общественного движения, которое должно сохранить в памяти поколений тот величайший подвиг 20 столетия, который был совершён, советским народом, который был совершён украинцами, в составе советского народа».

Медведчук пообещал и дальше противостоять «попыткам тех провокаторов, которые пытаются переписать историю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о документе, подписанном заместителем министра образования Украины Любомирой Мандзий, в котором сказано, что термин «Великая Отечественная война» находится на Украине вне закона.

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