Киев, 22 октября 2020, 14:58 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) продолжит бороться за сохранение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. Об этом заявил лидер партии, депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщил 22 октября телеканал 112.ua.
Он напомнил, что в конце октября Украина празднует День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Медведчук добавил, что по инициативе его политсилы 9 мая 2020 года было организовано чествование ветеранов.
Он также напомнил о том, что ОПЗЖ выступает за сохранение памяти о Великой Отечественной войне:
Медведчук пообещал и дальше противостоять «попыткам тех провокаторов, которые пытаются переписать историю».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о документе, подписанном заместителем министра образования Украины Любомирой Мандзий, в котором сказано, что термин «Великая Отечественная война» находится на Украине вне закона.
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