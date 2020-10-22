Пекин, , 14:35 — REGNUM За последние годы правительство Соединённых Штатов установило несправедливые ограничения на нормальную информационную деятельность китайских СМИ на территории США, что создаёт необоснованные трудности, а также дискриминирует их работу и провоцирует «эскалацию политических репрессий в отношении китайских СМИ». Об этом сегодня, 22 октября, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение Вашингтона придать представительствам шести СМИ КНР, работающим на территории США, статус иностранных миссий.

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«Подход США к китайским СМИ основан на мышлении времен Холодной войны и идеологической предвзятости», — подчеркнул дипломат.

По его словам, это серьёзно влияя на нормальную работу китайских СМИ в Соединённых Штатах, мешает нормальным гуманитарным обменам между Китаем и США.

«Китай призывает Соединённые Штаты немедленно изменить курс, исправить ошибки и прекратить политические репрессии и необоснованные ограничения в отношении китайских СМИ», — подчеркнул Чжао Лицзянь, добавив, что Китай не оставит действия США без «законного» ОТВЕТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Соединённые Штаты попросили китайские СМИ зарегистрироваться в США в качестве «иностранных агентов». В феврале 2020 года Вашингтон ужесточил правила работы пять для пяти государственных китайских новостных агентств, которые работают в Соединённых Штатах как «иностранные миссии». Это информационное агентство «Синьхуа», Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), Международное радио Китая, China Daily Distribution Corp. и Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты People's Daily.

В июне США объявили, что четыре китайских СМИ — CCTV, People's Daily, Global Times и China News Fgency — будут добавлены в список «иностранных миссий». Накануне, 21 октября, в этот список были добавлены ещё шесть китайских СМИ — Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review и Economic Daily.

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Это последнее политическое подавление и стигматизация китайских СМИ и журналистов в Соединенных Штатах. Китай решительно выступает против неоправданных действий Соединенных Штатов и решительно осуждает их.

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