Киев, , 14:30 — REGNUM 70% жителей Украины слышали об опросе, инициированном президентом страны Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли сотрудники социологической группы «Рейтинг», опубликовавшие соответствующее исследование на сайте организации.

Социологи отметили, что за минувшую неделю информированность жителей Украины выросла на 10%. Проведение опроса одобряют 43% опрошенных в сравнении с 42% неделю назад.

Законным данное мероприятие считают 63% граждан, а 23% уверены, что Зеленский своим опросом нарушает конституцию Украины.

Исследование проводилось с 20 по 21 октября 2020 года. Всего в нём приняли участие 4 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Погрешность составляет не более 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Слуга народа» официально назвала себя спонсором опроса, инициированного президентом Украины одновременно с голосованием на местных выборах 25 октября.

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