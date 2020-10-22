Москва, , 14:20 — REGNUM У мэрии Москвы нет иных ресурсов работы с населением, кроме постоянно увеличивающихся доз пропаганды, которую «впаривают» жителям через все каналы, начиная с мониторов в вагонах столичного метро, заканчивая интернетом, где пасутся стада проплаченных столичной администрацией ботов. Об этом 22 октября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Разумеется, в эпоху трехдневного голосования мнение избирателей уже не важно. Бояться неудачи на выборах не приходится. Но управлять городом в атмосфере всеобщей ненависти всё же не очень комфортно, — написал эксперт. — [Но] справедливости ради всё же надо указать на два достижения нынешней команды. Цифровизация и упорядочение бюрократической работы с населением через систему МФЦ могут быть записаны в актив мэрии. Также были предприняты некоторые усилия по развитию общественного транспорта, прежде всего метро и новых железнодорожных веток в городе. Правда, на поверку новые ветки оказались модернизированными или расконсервированными старыми, а расширение метро идет бессистемно, в результате чего проблемы городского транспорта скорее нарастают, чем решаются».

Подводя итог, как полагает Кагарлицкий, можно сказать, что собянинская команда оказалась совершенно неспособна понять и решать проблемы города и его жителей.

«Она смогли создать в центре столицы красивую витрину, но не более того. Зато они сумели, продолжая традицию Лужкова, превратить строительство зданий и реконструкцию инфраструктуры в золотое дно», — уточнил социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий написал о том, почему московские больницы не смогли справиться с наплывом больных.

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