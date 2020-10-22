Москва, 22 октября 2020, 14:18 — REGNUM Пандемия COVID-19 дала мэрии не только возможность осваивать новые баснословные бюджеты, но и предоставила чиновникам шанс всласть поиздеваться над подведомственными горожанами, придумывая всё более безумные запреты, правила и ограничения. Об этом 22 октября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что происходит в Москве со сторонниками Сергея Собянина.
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