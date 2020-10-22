Москва, , 14:18 — REGNUM Пандемия COVID-19 дала мэрии не только возможность осваивать новые баснословные бюджеты, но и предоставила чиновникам шанс всласть поиздеваться над подведомственными горожанами, придумывая всё более безумные запреты, правила и ограничения. Об этом 22 октября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Это коснулось всех — и «старых», и «новых» москвичей. Также выявились катастрофические последствия мер по «оптимизации» столичной медицины. Безумная кампания Собянина по сокращению койко-мест и укрупнению больниц стала одной из причин того, что московское здравоохранение не справлялось с наплывом больных. В результате рейтинг мэра и его команды стремительно пошел вниз во всех категориях граждан», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что происходит в Москве со сторонниками Сергея Собянина.

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