Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM Политическая трансформация Казахстана — это не популистская акция, а стратегическая цель. Об этом 22 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании национального совета общественного доверия.

По его словам, политическая реформа обеспечит интересы молодежи, которая в будущем должна укрепить потенциал страны в сложных условиях XXI века.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Казахстане прошло четвертое заседание национального совета общественного доверия. В мероприятии принял участие президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс благополучия детей