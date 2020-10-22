Москва, , 14:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

На март 2020 года статус «Житель осаждённого Севастополя» имели 1217 человек. На цели законопроекта потребуется в 2020 году 84,6 млн рублей, в 2021 году — 216 млн рублей, в 2022 году — 223,1 млн рублей, в 2023 году — 230,8 млн рублей. Деньги предлагается выделить из федерального бюджета.

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