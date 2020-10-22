Абуджа, , 14:11 — REGNUM Африканский союз «решительно осудил насилие в отношении протестующих против жестокости полиции» в Нигерии. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление председателя Комиссии АС Муссы Факи.

В своем заявлении он призвал как «политических, так и социальных субъектов» «уважать права человека и верховенство закона» в Нигерии. Он приветствовал расформирование специального отряда по борьбе с грабежами (SARS) и призвал провести расследование, чтобы «виновные в актах насилия были привлечены к ответственности».

В свою очередь, в Экономическом сообществе стран Западной Африпки (ЭКОВАС) призвали к диалогу между правительством Нигерии и протестующими. ЭКОВАС настоятельно призвало обе стороны «проявлять сдержанность», поскольку протесты продолжаются.

«В этой связи комиссия ЭКОВАС призывает всех протестующих проявлять сдержанность при проведении своих демонстраций. Она также настоятельно призывает нигерийских силовиков проявлять сдержанность в связи с протестами и действовать профессионально», — говорится в заявлении.

И Африканский союз, и ЭКОВАС обвиняли в том, что их представители долгое время хранили молчание о ситуации в Нигерии, пока число погибших в ходе протестов стремительно росло. По данным Amnesty International, по меньшей мере 12 человек были убиты военнослужащими и полицией в Лагосе во вторник, 20 октября, хотя в вооруженных силах Нигерии эти сообщения опровергли как «фальшивые новости». Протестующие остаются на улицах, несмотря на расформирование SARS и требуют дальнейших серьезных реформ.

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