Вашингтон, , 14:06 — REGNUM США в скором времени передадут Украине несколько катеров класса Island. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 22 октября в ходе круглого стола, организованного Украинским конгрессным комитетом Америки (УККА).

Он рассказал, что ранее лично осмотрел американские катера, а также отметил, что Украина закупает у США различные виды вооружений.

Ельченко упомянул, в частности, противотанковые комплексы Javelin, а также патрульные корабли класса Марк VI.

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Напомним, первое реальное применение американских противотанковых комплексов закончилось для вооружённых сил Украины неудачей. Javelin не сработал во время учений в присутствии президента страны Владимира Зеленского.

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