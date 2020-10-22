Москва, , 14:03 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») рассказал о том, что скоро принявшие решение об участии в накопительной пенсионной системе столкнутся с невозможностью забрать сразу деньги при выходе на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В среднем за свою жизнь российский работник накапливает сумму 60 тыс. рублей, которая равна при распределении её помесячно прибавке к обычной солидарной пенсионной выплате в 300 рублей в месяц. Именно по этой причине граждане РФ стремятся забрать эти деньги единовременно, потому что их не растянешь», — отметил Шеин.

«Мы услышали о том, что это право у граждан скоро завершится, потому что их накопление на 2 копейки превысят долю предельную в 5% от солидарной пенсии и впредь уже люди эти деньги забрать сразу по выходе на пенсию не смогут и будут получать 300 рублей в месяц плюсом к обычный солидарной пенсионной выплате», — заявил депутат Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается пролонгировать на 2023 год «заморозку» страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предусматривающий направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

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