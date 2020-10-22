Москва, , 14:00 — REGNUM Российская Федерация нуждается в более системном видении курса внешней политики, продвижении экономических интересов страны за ее пределами. Об этом заявила директор Института «РУССТРАТ», депутат Госдумы РФ Елена Панина сегодня, 22 октября, в ходе презентации доклада института «Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?».

Панина добавила, что это невозможно сделать без серьезной аналитической проработки геополитической ситуации в мире и отдельных регионах, геоэкономической ситуации в мире, без анализа целей деятельности мировых ТНК, которые во многом и направляют деятельность так называемого мирового «глубинного государства». А также многих других аспектов современной мировой экономики — транспортной и экономической мировой инфраструктуры, особенностей и перспектив развития нефтяного, газового, атомного и других рынков, экономических стратегий развития США, Европы, Китая, Индии.

Именно этот интеллектуальный пробел намерен восполнить институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, созданный в апреле 2020 года, ставящий в свои задачи анализ глобальных процессов в сфере международной политики и международных экономических отношений, разработку среднесрочного и долгосрочного планирования, международного научного сотрудничества, заявила глава института Елена Панина.