Москва, , 14:03 — REGNUM Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи поддержали приезд Нарышкина в Белоруссию. По их мнению, данный визит означает то, что Россия крепко взялась за стабилизацию внутренней политики соседней республики и работает на то, чтобы избежать влияния западных стран на протестную активность в стране.

«А, вот это другое дело. Посерьёзнее, чем протесты на улицах. Потому, я как женщина, мать, прошу всех граждан Белоруссии, и проживающих в Белоруссии, не допустить провокаций со стороны западных агентов», — пишет пользователь под псевдонимом «Иванова».

Часть из пользователей оказалась уверена, что главы СВР есть некие списки из личностей, которые якобы являются агентами западного влияния в Белоруссии. Люди считают, что благодаря таким спискам власти Белоруссии будут более аккуратно бороться с влиянием иностранных государств.

«Нарышкин привёз списки людей, которые являются западными агентами. Лукашенко же предупредил, что будет работать точечно. Бить по организаторам и активистам. Россия не отдаст Белоруссию на разграбление, как это случилось с Украиной!», — считает Сергей П.

Большинство комментаторов пришли к выводу, что приезд Нарышкина означает, что Россия осознала ценность дружеских отношений с Белоруссией, а также то, что потеря стабильности в соседней республике наносит огромный ущерб интересам Российской Федерации.

«Это очень хорошо! Беларусь не сдадим. Брестскую крепость не пройдут. Пусть только попробуют сунуться. Хватит Западу диктовать нам указы. Такая великая страна как Россия не собирается слушать каких-то карликов. И не перед кем мы не собираемся оправдываться», — написала Ольга.

Часть пользователей призвала обратить внимание на то, что протесты в стране произошли не на ровном месте и что у них есть существенное обоснование — низкий уровень жизни населения. Но нашлись и те, кто привёл в пример Ливию, где граждане чувствовали себя достаточно комфортно и не испытывали бедности, но революция, всё-таки, там произошла.

«Многие тут ссылаются, что все революции начинаются с невысокого уровня жизни населения. А вспомните-ка Ливию. Там бензин был практически бесплатный, а электричество было бесплатное вообще. А социальный пакет в Ливии был такой, что жители Швейцарии этому тихо завидовали. Но это не помешало ливийцам уничтожить Каддафи и вернуться к первобытной жизни. А как вам пример Белоруссии? Там вообще нет социального расслоения и нет безработных. Там на улицах нету нищих и гастарбайтеров. Там никто не ворует и не выводит деньги в оффшоры. Но все равно недовольные белорусы уже второй месяц ходят по площадям с транспарантами», — пишет Ural Е.

Напомним, 22 октября в Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.