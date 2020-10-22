Стокгольм, , 13:58 — REGNUM Посол Китая в Швеции Гуй Цунъю призывает правительство Швеции отозвать решение об отказе китайским компаниям Huawei и ZTE в доступе к покупке частот сети 5G. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Шведское управление связи и телекоммуникаций отказало китайскому IT-гиганту Huawei в доступе к покупке частот сети 5G на территории Швеции. В КНР уже предупредили, что данное решение будет иметь последствия для шведских компаний.

«Швеция должна занять объективную позицию и исправить свое неправильное решение, чтобы избежать негативных последствий для шведских компаний в Китае», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

При вынесении своего решения Шведское управление связи и телекоммуникаций приняло во внимание оценку Службы государственной безопасности Швеции, согласно которой Пекин занимается «шпионажем».

»Мы категорически выступаем против этого. Безусловно, это неправда. Huawei и ZTE работают в Швеции более двадцати лет. Они всегда следуют шведским законам и постановлениям… Мне не нравится слово «угроза». Мы хотим, чтобы шведское правительство изменило свое решение», — заявил посол Цунъю.

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