Киев, , 13:56 — REGNUM Гражданам Украины не следует надеяться на государственную пенсию. Об этом написал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что откладывает 10−40% своего дохода, в отличие от своих украинских коллег, которые не откладывают ничего.

«Довольно часто, когда я говорю о необходимости откладывать, мне возражают. Мол «зарплата и так маленькая, мы уже платим отчисления в пенсионный фонд, а ты хочешь, чтобы мы дополнительно откладывали? Ты что издеваешься?». Нет, я не издеваюсь, а говорю правду», — сообщил Милованов.

Он призвал жителей Украины рассчитывать только на самих себя и вкладывать часть денег в облигации внутреннего госзайма, а также в ценные бумаги иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль расписался в собственной профнепригодности, заявив о том, что через 15 лет на Украине не будет пенсий.

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