Белград, , 13:54 — REGNUM Парламент Сербии 22 октября провёл учредительную сессию, на которой было избрано руководство органа. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Главой парламента Сербии был избран Ивица Дачич, который 22 октября делегирует полномочия министра иностранных дел нынешнему премьер-министру Анне Брнабич. Эту должность она будет совмещать с позицией премьер-министра до избрания нового главы МИД Сербии.

На повестке дня заседания, помимо выборов президента парламента — назначение вице-председателя парламента Сербии, генеральный секретарь и рабочие органы.

Депутат Джордж Миличевич разъяснил причины назначения нынешнего министра иностранных дел СербииИвицу Дачича на пост спикера парламента.

Он заявил, что Ивица Дачич имеет большой политический и парламентский опыт и готов «отдавать всего себя службе гражданам и отечеству».