Бишкек, , 14:00 — REGNUM Законопроект, согласно которому предусматривается перенос сроков повторных выборов в парламент Киргизии, назначенных на 20 декабря, разработала группа киргизских депутатов.

Как уточняет ТАСС, инициировавшая данный законопроект и его рассмотрение группа народных избранников, вначале предлагает внести изменения в избирательное законодательство и только затем провести выборы.

«Проведение конституционной реформы, предусматривающей внесение изменения в действующую Конституцию Киргизской Республики, должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года», — говорится в указанном законопроекте и уточняется, что повторные выборы в парламент страны должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Киргизии с 1 ноября увеличат на 7% налог на доходы по добыче и реализации золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата.