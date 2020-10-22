Варшава, , 13:41 — REGNUM 22 октября в польской столице начал работу кинофестиваль «Эхо Катыни», посвященный борьбе с тоталитарными режимами в истории Польши и других стран региона. Помимо показов, в рамках мероприятия запланированы встречи с режиссерами и историками. Об этом передает Polskie Radio 24.

Фестиваль организован Институтом национальной памяти Польши. В анонсе мероприятия указано следующее: «Тоталитаризм оставил свой след в истории Польши… Он всегда связан с жертвами и человеческими трагедиями. Поэтому мы организовали фестиваль, в рамках которого мы будем рассматривать и изучать проблему тоталитаризма во многих аспектах. В кино мы это увидим с художественной точки зрения, во время дискуссий рассмотрим научный и личный взгляд на проблему».

На фестивале, который продлится до воскресенья 25 октября, будут представлены 10 отобранных на конкурсной основе фильмов. Среди них будет экранизация рассказа Дэвиса Симаниса-младшего «Отчая ночь» о спасении евреев от немецкого истребления в Латвии.

Помимо кинопоказов важной частью фестиваля станут встречи зрителей с режиссерами, продюсерами, историками и деятелями культуры и искусства.

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