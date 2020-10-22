Тегеран, , 13:40 — REGNUM МИД Ирана вызвал швейцарского посла в связи с обвинением исламской республики со стороны в Вашингтоне в попытках оказать влияние на выборы в США, сообщает 22 октября агентство Reuters.

«Решительное несогласие с постоянными, небезосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью заявлениями было передано послу Швейцарии», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Саид Хатибзаде.

Он напомнил дипломатическому посланнику Швейцарии, которая представляет интересы США в Иране, что Тегерану безразлично, что именно станет следующим американским президентом.

Напомним, накануне директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о том, Россия и Иран якобы смогли получить доступ к информации о регистрации американских избирателей с целью оказания влияния на выборы в США.

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