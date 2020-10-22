Минск, , 13:29 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска МВД Белоруссии 21 октября установили и при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали подозреваемого в нападении на автоколонну милиции 9 августа в Минске 33-летнего минчанина. Как пояснила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, фигурант уголовного преследования «перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной из них капот».

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Инцидент произошёл вечером 9 августа на проспекте Победителей в Минске, когда протестующие против фальсификации президентских выборов и бессменного правления Александра Лукашенко массово вышли на манифестации, что власти квалифицировали как «массовые беспорядки».

«Тогда группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. При этом требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали, — сообщила Чемоданова. — В продолжение противоправных действий один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей».

Тогда молодому человеку удалось скрыться. По факту хулиганских действий следователи возбудили уголовное дело и лишь теперь задержали, обвиняя в хулиганстве.

Напомним, в те же августовские дни сотрудниками силовых структур Белоруссии было осуществлено убийство безоружного манифестанта Александра Тарайковского, что МВД и государственные СМИ представляли как якобы результат взрыва в руках погибшего «неустановленного взрывного устройства». На самом деле безоружный Тарайковский был застрелен, что доказывают видеозаписи инцидента на Пушкинской площади в Минске. Уголовное дело по этому факту до сих пор не возбуждено, что стимулирует недовольство общественности.

Генпрокуратура Белоруссии обещает привлечь к ответственности каждого участника протестных выступлений. При этом, как заявил глава ведомства Андрей Швед, время уголовного преследования чиновников и силовиков ещё не настало.