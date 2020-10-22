Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект о повышенных штрафах за повторное нарушение требований пожарной безопасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Речь идет о нарушениях, если те были совершены на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, выразившегося в неработоспособности или неисправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Поправки предполагают для граждан — штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — штраф в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штраф в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, для юрлиц — штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

«Мы помним трагедию в Кемерове, законопроект направлен на то, чтобы не допустить подобные случаи», — отметил депутат Госдумы Зариф Байгускаров («Единая Россия»).