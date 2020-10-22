Минск, , 13:18 — REGNUM «Задержан неоязычник, который участвовал в массовых беспорядках в Жлобине», — сообщила 22 октября пресс-служба МВД Белоруссии

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Как пояснила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, задержали 24-летнего жителя райцентра 21 октября оперативники областного управления ГУБОПиК при силовой поддержке ОМОН.

Задержанного поместили в ИВС как подозреваемого по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. В официальном сообщении подчёркивается: «Фигурант не судим, представляется активным сторонником славянского неоязычества, о чем свидетельствуют татуировки на его теле».

Сообщается также, что задержанный участвовал в протестных выступлениях противников правления Александра Лукашенко, которые проходили в Жлобине с 10 по 11 августа. «Тогда группы радикально настроенных людей бросали камни в стоящие и проезжающие милицейские автомобили. В нескольких машинах они разбили стекла и повредили кузова», — сообщила Чемоданова, не комментируя действия сотрудников ОВД, которые вызвали такую реакцию граждан Белоруссии.

Напомним, протестные выступления в Белоруссии проходят с вечера 9 августа, когда закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии. Не получив оглашения результатов голосования, возмущённые избиратели вышли на улицы десятков городов, протестуя против бессменного правления Лукашенко. Он занимает президентское кресло бессменно с 1994 года.