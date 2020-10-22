Москва, , 13:17 — REGNUM Законопроект о распределении мандатов в заксобраниях регионов внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Диденко (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Устанавливается, что все депутатские мандаты в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

Предусматривается, что не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального района, муниципального округа, городского округа с численностью 20 и более депутатов распределяются по пропорциональной избирательной системе.

По мнению авторов, изменения будут мотивировать региональные отделения политических партий и местные сообщества на ведение эффективных избирательных кампаний, где от вклада каждого зависит общий результат и итоговое представительство.

Кроме того, это позволит привлечь к региональной и муниципальной политической деятельности новых и эффективных лидеров местного общественного мнения, реальных представителей своих территорий, указали парламентарии.