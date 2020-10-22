Москва, , 13:21 — REGNUM Сотрудничество спецслужб России и Белоруссии, в рамках которого глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко, не связано с событиями в республике, которые произошли там после выборов президента. Об этом 22 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и (взаимодействие) по работе специальных служб», — сказал пресс-секретарь, говоря о встрече Нарышкина с Лукашенко в Минске.

«Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Белоруссии», — также подчеркнул Песков и отметил, что такого рода взаимодействие осуществлялось и раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за то, что СВР регулярно предоставляет белорусской стороне информацию.