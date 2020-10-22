Варшава, , 13:12 — REGNUM Министр сельского хозяйства Польши Гжегож Пуда заявил, что депутаты, инициировавшие поправки в закон о защите животных, а также проголосовавшие за них, теперь «вынуждены опасаться за свою безопасность и чувствуют угрозу со стороны недовольных фермеров». Об этом передает Polskie Radio 24.

«Я вижу, как на меня и моих коллег льется ненависть от протестующих против поправок активистов. Я уже много раз мог бы подать в суд на всех, кто мне угрожает, пишет в интернете. Депутаты опасаются за свою безопасность», — заявил Пуда, комментируя скандал вокруг обсуждения новых правил обращения с животными.

При этом, министр напомнил, что протестующие представляют меньшинство польского общества. И согласно опросам, около 55% фермеров поддерживают нововведения в закон о защите животных.

Напомним, поправки в закон о животных предусматривают, помимо прочего, запрет разведения животных на мех, запрет на использование животных в развлекательных целях, а также запрет на убийство животных без предварительного оглушения, что не позволяет фермерам производить кошерное и халяльное мясо. По мнению экс-министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Ардановского, а также ряда фермерских организаций, принятие поправок может негативно отразиться на доходах фермеров. Каждую среду фермеры и некоторые политики, присоединившиеся к ним, проводят в Варшаве уличные акции протеста против новых правил.