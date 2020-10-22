Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин не обсуждал с руководителем госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом его возможную отставку. Об этом сообщил 22 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, имел ли место разговор Путина и Чубайса об изменении места работы главы «Роснано». «Насколько мне известно, нет», — ответил Песков.

Он также сообщил, что какой-либо отдельной встречи президента с главой госкорпорации в очном или дистанционном формате не было.

Ранее издание РБК сообщило о возможной отставке Чубайса с поста главы «Роснано» и о том, что ему предложили «заняться Арктикой».

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