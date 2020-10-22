Киев, 22 октября 2020, 13:08 — REGNUM Местные выборы должны подтвердить прогресс Украины и её стремление к процветанию. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин 22 октября в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.
Она добавила, что пандемия коронавируса является дополнительным вызовом и призвала украинских избирателей соблюдать меры предосторожности.
Напомним, местные выборы на Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Норвегии на Украине поддержало кампанию по сексуальному и «гендерному» просвещению украинских подростков.
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