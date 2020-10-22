Москва, , 13:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об учете страховых взносов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предлагается пролонгировать на 2023 год установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предусматривающий направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Такой подход реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в Пенсионный фонд России в 2014 — 2022 годах.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, направление суммы страховых взносов в полном объеме на финансирование страховой пенсии в 2023 году приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР, по предварительной оценке, на 669,3 млрд рублей.

Из формулировок приложенных к проекту федерального закона материалов следует, что мероприятия по «заморозке» накопительного компонента проводятся исключительно в целях экономии средств федерального бюджета, отмечает комитет Госдумы по труду и соцполитике.

Спад доверия

На протяжении последних четырех лет Минфин и ЦБ вели разработку концепции «индивидуального пенсионного капитала», затем «гарантированного пенсионного продукта» и «гарантированного пенсионного плана». Однако до настоящего времени имеющиеся разработки не были реализованы в форме внесенного в Государственную думу проекта федерального закона.

«Дальнейшее затягивание решения данной проблемы может поставить под вопрос возможность эффективного внедрения основанной на добровольном участии накопительной системы, так как постоянные пролонгации «заморозки» на формирование средств пенсионных накоплений уже негативно повлияли на уровень доверия граждан к любым изменениям в пенсионном законодательстве», — указали в профильном комитете.

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