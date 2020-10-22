Варшава, , 13:00 — REGNUM Социологическая служба IBRiS провела исследование рейтинга политических партий Польши по состоянию на 20 октября. Об этом сообщает Onet.pl.

Согласно проведенному исследованию, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, в них бы приняли участие 43% респондентов. При этом, лишь 27,2% заявили об этом уверенно, а 15,8% выбрали вариант «скорее да». Это гораздо более скромный результат по сравнению с прошедшими летом текущего года президентскими выборами. Напомним, что в первом туре явка тогда была 64,51%, а во втором — 68,18%.

Наибольшей поддержкой заручилась правящая партия «Право и справедливость». За них готовы отдать свои голоса 37% опрошенных жителей Польши. Главная оппозиционная сила — либеральная партия «Гражданская коалиция» набрала бы 26,8%. Тройку лидеров замкнула партия «Польша 2050» Шимона Холовни с результатом в 8,7%.

В Сейм также попали бы «Левые» и «Конфедерация». Они преодолели для этого 5-процентный барьер и набрали 7,5% и 7,2% соответственно.

Опрос IBRiS был проведен 20 октября. Исследуемая выборка составила 1100 человек.