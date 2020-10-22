22 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Что будет с новыми парламентскими выборами в Киргизии, если политики еще не разобрались со старыми?

Григорий Михайлов, , 14:48 — REGNUM «Решение ЦИКа Киргизии об отмене итогов парламентских выборов, прошедших 4 октября, — незаконно», — бывший глава ЦИКа страны Акылбек Сариев рассказал в интервью ИА REGNUM об опасном прецеденте, который может обернуться для страны серьезными проблемами.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: В Киргизии новые парламентские выборы назначены на 20 декабря. Но еще остаются вопросы по октябрьским выборам, результаты которых Центризбирком отменил. Насколько правомерно было это решение?

ЦИК — правоохранительный орган и при принятии решений должен руководствоваться только нормами закона. Если кратко — для принятия любого решения должны быть основания, причем доказательные основания. Особенно когда аннулируются итоги голосования.

Для того чтобы признать итоги голосования на каком-либо участке недействительными, могут быть несколько оснований — все это прописано в законе. Первое — если в процессе голосования повлияли на волеизъявление избирателя, если нарушен порядок голосования, если совершены другие противоправные действия — в виде подкупа голосов или действия, которые влияют на волеизъявление, и так далее. Все эти факторы должны быть зафиксированы и подтверждены документально, то есть под них должна быть собрана доказательная база.

Только в этом случае можно настаивать на аннулировании итогов голосования на этом конкретном участке.

В Киргизии около 2,5 тысячи избирательных участков. Содержание постановления ЦИКа таково, что он одним махом признает недействительными все итоги на всех избирательных участках без исключения. Такого в правоприменительной практике не было.

ИА REGNUM: В качестве обоснования там было указано: «из-за тяжелой политической ситуации в стране». Это может быть причиной?

Это была вынужденная мера. ЦИК может объяснить это тем, что они хотели оказать содействие в стабилизации обстановки. Со стороны обывателя, такое объяснение звучит вполне логично и может быть принято.

Но мы говорим о правовой стороне вопроса. Комиссия — это правоприменительный орган, и у него нет права принимать политическое решение. А аннулирование результатов голосования по всей стране с формулировкой «в связи со сложной политической ситуацией» — это политическое решение. И самое главное, под это решение нет доказательной базы под отмену итогов на всех избирательных участках.

Основываясь на аргументах, которые я изложил, я считаю, что решение ЦИКа незаконно.

Брифинг председателя ЦИК Киргизии Shailoo.gov.kg

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ИА REGNUM: Что делать дальше с постановлением ЦИКа, с одной стороны, оно может быть незаконным, с другой — оно уже вступило в силу?

По оспариванию постановления — законом установлен трехдневный срок, в течение которого любой субъект, прописанный в законе, имеет право оспаривать законность решения ЦИКа. В законе четко установлено, что если этот срок упущен, то дальнейшему оспариванию постановление не подлежит, что бы там ни произошло. Нашлась одна организация, которая обратила внимание на незаконное обоснование решения ЦИКа об аннулировании итогов выборов.

Неправительственная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» собиралась обжаловать постановление ЦИКа в суде, так как формулировка для отмены результатов выборов — «сложившаяся общественно-политическая ситуация в стране» — недопустима.

Но это ни к чему не привело — административный суд отказался отменять решение ЦИКа. На сегодняшний день мы имеем постановление ЦИКа, которое вступило в силу. Соответственно, даже если оно по содержанию не имеет юридической силы, всё равно оно подлежит применению.

В связи с этой неординарной ситуацией возникает вопрос — как дальше жить?

ИА REGNUM: У вас есть ответ?

Комиссия должна понести моральную ответственность — объяснить свою позицию общественности и принять последствия собственных ошибок.

Единственный вариант для них — сложить свои полномочия.

Избирательные урны. Киргизия Shailoo.gov.kg

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ИА REGNUM: Что будет, если этого не произойдет?

Ситуация сама по себе непростая. Если сейчас на новые выборы мы пойдем с тем же составом ЦИКа — мы сами под себя заложим бомбу.

Поясню: даже если новые выборы пройдут идеально чисто, всегда будут проигравшие. Они всегда будут искать повод, и тогда они вспомнят незаконное постановление ЦИКа о выборах 4 октября и смогут поставить новые решения Комиссии под сомнение.

Сейчас мы должны исключить любые сомнительные моменты в отношении ЦИКа, которые в будущем могут стать детонатором и привести к новым неприятным последствиям.

ИА REGNUM: Могут ли партии, которые принимали участие в выборах 4 октября, пойти на новые выборы 20 декабря?

Тут мы снова упираемся в известное нам постановление ЦИКа. И снова ответ на ваш вопрос заложен в вопросе: на каком основании были аннулированы итоги выборов 4 октября? Если бы в решении было, например, такое обоснование: в связи с многочисленными нарушениями партия N снимается с выборов и так далее. Тогда да, эта партия не могла бы снова баллотироваться в парламент.

Но этого не было, и поэтому в выборах 20 декабря может принять участие практически любой желающий, с учетом ограничений, предусмотренных законом.