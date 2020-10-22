Сеул, , 13:01 — REGNUM В 2021 году правительство Южной Кореи намерено выделить 19,8 трлн вон (~$17,8 млрд) на реализацию 472 проектов в сфере обеспечения безопасности при стихийных бедствиях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Известно, что 3,3 трлн вон (~$2,9 млрд) будет выделено на решение проблем, связанных с наводнениями, 2,8 трлн вон (~$2,5 млрд) — с транспортной системой, 1 трлн вон (~$900 млн) — с мелкой пылью, 700 млрд вон (~$630 млн) — с инфекционными заболеваниями, 400 млрд вон (~$360 млн) — с заболеваниями домашнего скота.

Отмечается, что наибольшее количество проектов в сфере обеспечения безопасности запланировано у министерства внутренних дел и безопасности страны (90 проектов), министерства морских дел и рыболовства (74 проекта), министерства земли, инфраструктуры и транспорта (68 проект), министерства окружающей среды (52 проекта).