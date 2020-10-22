Москва, , 12:53 — REGNUM Россия лидирует в Арктике за счёт чёткой стратегии развития Арктической зоны. Об этом 22 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он отметил, что Россия обладает единственным в мире атомным флотом и имеет в регионе стратегическое лидерство.

«Все наши проекты в Арктике мы реализуем по чёткой стратегии развития Арктической зоны. Это один из ключевых принципов, который обеспечивает первенство нашей страны в этом стратегически важном для нас регионе», — сказал Мишустин.

По его словам, для подобной работы у России есть всё необходимое, в том числе высококвалифицированные специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» 21 октября был торжественно принят в состав российского флота. В церемонии принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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