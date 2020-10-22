Аннаполис, США, , 12:53 — REGNUM Житель американского штата Мэриленд арестован федеральными властями США за предположительную подготовку похищения и убийства кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его партнерши сенатора Камалы Харрис, сообщает 21 октября со ссылкой на документы правоохранительных органов The New York Post.

Речь идет о 42-летнем Джеймсе Дейле Риде, который, как указывает следствие, подбрасывал письма с угрозами под двери домов, жители которых выражали поддержку кандидату-демократу. Прокурор штата Мэриленд Роберт Гур подчеркнул, что относится к таким угрозам «крайне серьезно».

"Подобное поведение, которое угрожает крупным кандидатам и согражданам, только подрывает нашу демократию и принципы, на которых была основана Америка», — заявил он.

«Мы не потерпим угрожающего поведения, направленного на запугивание и травлю американцев, которые не позволили бы им реализовать их право на выбор», — добавил Гур.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент в США в преддверии выборов. В начале октября американские правоохранительные органы заявили об аресте тринадцати человек по подозрениям в подготовке похищения губернатора штата Мичиган Гретчер Уитмер.

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