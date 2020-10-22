Аннаполис, США, 22 октября 2020, 12:53 — REGNUM Житель американского штата Мэриленд арестован федеральными властями США за предположительную подготовку похищения и убийства кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его партнерши сенатора Камалы Харрис, сообщает 21 октября со ссылкой на документы правоохранительных органов The New York Post.
Речь идет о 42-летнем Джеймсе Дейле Риде, который, как указывает следствие, подбрасывал письма с угрозами под двери домов, жители которых выражали поддержку кандидату-демократу. Прокурор штата Мэриленд Роберт Гур подчеркнул, что относится к таким угрозам «крайне серьезно».
Напомним, это уже не первый подобный инцидент в США в преддверии выборов. В начале октября американские правоохранительные органы заявили об аресте тринадцати человек по подозрениям в подготовке похищения губернатора штата Мичиган Гретчер Уитмер.
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