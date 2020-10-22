Киев, , 12:52 — REGNUM Украина обязательно победит в некой войне, которую «развязала Россия». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 22 октября, сообщил официальный сайт ведомства.

Чтобы одержать «победу», Украине следует развивать свой военно-промышленный комплекс «с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины», считает Данилов.

Чиновник отметил, что главным приоритетом для Украины является производство высокоточного оружия.

«Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия», — подчеркнул он.

Он отметил, что с момента начала гражданской войны на Украине вооружённые силы страны стали «гораздо сильнее», кроме того, в 2021 году на армию Украина может потратить 5,93% от ВВП.

Напомним, украинские власти и СМИ отрицают гражданский характер войны в Донбассе. По их версии причиной вооружённого конфликта стал не государственный переворот 2014 года, а некая «российская агрессия», доказательства которой Украина ищет уже более шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году расходы на армию стали рекордными за всю историю Украины и в дальнейшем они не будут снижаться.

Читайте также: Бюджет ВСУ в 2020 году стал рекордным — Зеленский