Минск, , 12:34 — REGNUM В Минске сегодня, 22 октября, проходит совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии. Об этом на встрече с президентом республики Александром Лукашенко заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Благодарю наших коллег за то, что мы сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий наших специальных служб. Проводим его в непростое время», — приводит агентство БелТА слова Нарышкина.

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Глава СВР выразил уверенность, что спецслужбы могут сделать ещё «много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за то, что СВР регулярно предоставляет белорусской стороне информацию.