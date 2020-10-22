Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Республикой Эквадор о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Договор подписан в городе Москве 1 февраля 2017 года и направлен на создание правовой базы двустороннего российско-эквадорского сотрудничества по вопросам выдачи (экстрадиции).

В соответствии с положениями договора стороны обязуются выдавать по запросу друг друга лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу.

При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством Сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

В договоре подробно рассматривается вопрос о требованиях, предъявляемых к составлению запроса о выдаче, порядке его направления, процессуальных гарантиях выдаваемого лица.

Кроме того, документом регламентируются вопросы об условиях выдачи, а также критериях и основаниях для отказа в ней.

В 2019 году Россия направила запрос о выдаче, он был исполнен Эквадором на основе вежливости, отметил в ходе дискуссии в Госдуме уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека — замглавы МинюстаМихаил Гальперин.