Ереван, , 12:30 — REGNUM На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в данный момент продолжаются упорные бои. Об этом 22 октября сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"Упорные бои продолжаются на различных направлениях», — написал в своем сообщении Ованнисян.

Также он уточнил, что ведущиеся военные действия носят локальный характер и указал, что подразделениями армии обороны Нагорного Карабаха ведется нейтрализация отдельных групп ВС Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что сообщение минобороны Азербайджана о ракетном обстреле с армянской территории Габалинского района не соответствует действительности.