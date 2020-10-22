Киев, , 12:41 — REGNUM Посол Норвегии на Украине Эрик Сведал встретился с директором организации «СПИД Фонд Восток-Запад» Еленой Воскресенской. Об этом сообщила пресс-служба посольства Норвегии на Украине 21 октября в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что стороны подписали соглашение о реализации совместного проекта «На пути к правам и гендерному равенству». В рамках проекта будут отобраны «молодёжные лидеры» и волонтёры, которые будут просвещать ровесников в вопросах сексуального здоровья и «гендерной» идеологии.

Кампания по «просвещению» подростков будет проходить в Черновицкой, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала достижение «гендерного равенства» целью всех государственных программ и стратегических направлений развития украинского общества.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине гендерное равенство объявлено глобальной целью для общества

Читайте развитие сюжета: В посольстве США пожелали Украине успешного проведения выборов