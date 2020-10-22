Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Договор создает правовую базу российско-индонезийского двустороннего сотрудничества в вопросах оказания взаимной помощи по уголовным делам.

Закрепляется положение, согласно которому правовая помощь по уголовным делам оказывается в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству каждой из договаривающихся сторон. Прописывается, что правовая помощь по уголовным делам в рамках договора представляет собой деятельность одной стороны по выполнению в соответствии с запросом другой стороны определенных процессуальных действий в сфере уголовного судопроизводства.

В договоре четко регламентируются требования, предъявляемые к форме и содержанию запроса о правовой помощи, правилам его исполнения, процедуре вручения процессуальных документов, также рассмотрены случаи отказа в оказании правовой помощи.

«В последнее время запросов не направлялось», — отметил уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека — замглавы Минюста Михаил Гальперин.