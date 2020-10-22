Брянск, , 12:32 — REGNUM Председателя Брянской областной думы седьмого созыва избрали депутаты на 20-м заседании регионального ЗС 22 октября, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Спикером регионального парламента стал Валентин Суббот. За него проголосовало большинство присутствующих депутатов — 44. С 2009 по 2014 год политик был главой Меленского сельского поселения Стародубского района Брянской области. В сентябре 2014 года был избран депутатом Брянской областной думы шестого созыва, в ноябре 2016 года перешёл в Государственную думу («Единая Россия»). 13 октября 2020 года Госдума прекратила депутатские полномочия Валентина Суббота.

Об этом: Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Суббота

Выборы депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва прошли в сентябре 2019 года. В сентябре 2020 года в отставку с поста председателя Брянской облдумы подал Владимир Попков, занимавший кресло спикера с 2014 года.

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