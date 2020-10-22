Москва, , 12:18 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав и интересов садоводов и дачников, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Члены садоводческих или огороднических товариществ получают право определить в уставе максимально удобные всем дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов.

Для оповещения членов СНТ сегодня товарищества вынуждены направлять информацию о собрании почтой письмом с уведомлением, стоимость которого доходит до 80 рублей, отметила ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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