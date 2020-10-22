Москва, , 12:17 — REGNUM Госдума намерена до конца 2020 года максимально рассмотреть законопроекты, внесенные в Госдуму во исполнение новых положений Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На рассмотрении Госдумы находится 20 законопроектов во исполнение новых положений Конституции, два законопроекта у нас прошли второе чтение и семь законопроектов у нас рассмотрены в первом чтении», — сказал Володин в ходе заседания.

Из 20 законопроектов четырнадцать — это законодательные инициативы президента.

«Этот блок законопроектов находится на приоритетном рассмотрении, и мы планируем, что до конца года максимально должны рассмотреть законопроекты во исполнение принятых поправок в Конституции», — отметил он.

Спикер Госдумы уточнил, что они касаются повышения стандартов жизни наших граждан, защиты людей, прав граждан, и, конечно, вопросы, связанные с повышением эффективности власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла поправки в закон о прокуратуре