Киев, 22 октября 2020, 12:20 — REGNUM В случае продолжения роста заболеваемости COVID-19 на Украине, страна может столкнуться с нехваткой медработников. Об этом заявил 22 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, украинские врачи, борющиеся с пандемией, работают без выходных.
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Степанов добавил, что Украина может обеспечить больным COVID-19 только 52 тыс. коек, поскольку в стране есть и другие болезни.
Напомним, 22 октября суточное число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 7 тыс.
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