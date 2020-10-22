Киев, , 12:20 — REGNUM В случае продолжения роста заболеваемости COVID-19 на Украине, страна может столкнуться с нехваткой медработников. Об этом заявил 22 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

«Наших медработников, медсестёр не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить», — сказал министр.

По его словам, украинские врачи, борющиеся с пандемией, работают без выходных.

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Степанов добавил, что Украина может обеспечить больным COVID-19 только 52 тыс. коек, поскольку в стране есть и другие болезни.

«Это 30% от общего количества кроватей. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство», — отметил чиновник.

Напомним, 22 октября суточное число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 7 тыс.

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