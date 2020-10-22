Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Если захвативший в Грузии заложников злоумышленник успешно скрылся от полиции с деньгами, то это говорит о неспособности государства справляться со своими обязанностями. Так прокомментировал происшествие в отделении банка Грузии в Зугдиди бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном 22 октября на его странице в соцсети Facebook.

«Что мы видели вчера? Мало того, что такое невозможно было представить в Грузии, даже при Шеварднадзе. Такое невозможно даже в слабо организованном государстве, в нормальной стране», — заявил Саакашвили.

По его мнению, злоумышленник смог беспрепятственно захватить банк и заложников благодаря тому, что полиция и Служба государственной безопасности следили за массовой акцией протеста, организованной партией «Единое национальное движение» (ЕНД).

Накануне в городах Грузии проходила акция «посигналь Бидзине», на которой ее участники выступили против того, что страной управляет лидер правящей партией «Грузинская мечта» и крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили. В ходе акции сторонники ЕНД сначала проехали на машинах с символикой партии по улицам своих городов, а потом направились на общую акцию протеста в Тбилиси.

Стоит отметить, что захвативший заложников злоумышленник получил $0,5 млн и смог скрыться от правоохранителей. По одной из версий, он покинул страну.

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